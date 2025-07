Déambulation / Concert Le Brass Place Louis David Andernos-les-Bains

Déambulation / Concert Le Brass Place Louis David Andernos-les-Bains samedi 26 juillet 2025.

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Blues’n Soul Marchin’ Band, Le Brass est un cocktail de grooves détonants, où la complicité avec le public est de mise, et la bonne humeur contagieuse.

Un répertoire constitué des plus grands standards du Blues et de la Soul.

En voiture pour une parade haute en couleurs où les musiciens se déplacent au rythme de chorégraphies simples et efficaces.

Sonorisé par la Brassmobile, le spectacle du Brass est un concert mobile, plus qu’une déambulation de fanfare.

Il circulera dans les rues piétonnes du centre ville et terminera par un dernier set sur la scène de l’Esplanade de la Jetée. .

