DEAMBULATION CONTEE D’UNA FUNTANA A L ‘ALTRA A VERO 20172 Véro Vero

DEAMBULATION CONTEE D'UNA FUNTANA A L 'ALTRA A VERO Samedi 20 septembre, 16h30 20172 Véro Corse-du-Sud

Gratuit

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Partez à la découverte de l’imaginaire de l’eau lors de la Journée du Patrimoine d’una funtana a l ‘altra à Vero !

Au Programme « D’una funtana a l’altra »

A 16h00 RDV Piazza Cumuna: déambulation et haltes contées d’une fontaine à l’autre par Francette Orsoni, conteuse professionnelle.

Pour une découverte de l’imaginaire de L’EAU, dans la culture corse d’une durée d’environ 1h30.

À l’issue de la déambulation : goûter avec des produits locaux pour un moment de convivialité

Réservation auprès de l’office de tourisme du Celavu Prunelli :

T : 04 95 22 55 13 info@celavuprunelli.corsica Parking gratuit à proximité

