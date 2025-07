Déambulation contée Place du Petit Vague Saint-Michel-Chef-Chef

Place du Petit Vague La Roussellerie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

2025-07-23 20:30:00

2025-07-23

Rejoignez Didier, notre conteur Michelois de Saint-Michel-Chef-Chef, qui vous émerveillera ou effraiera avec ces récits légendaires parfois très anciens…

Retour au temps des grands-parents et même bien avant, lorsque le quotidien était rythmé par le du labeur des champs du lever au coucher du soleil ! L’ hiver, les soirées étaient précoces et longues, alors, on invitait les voisins pour profiter d’une soirée au coin du feu et pour se laisser voyager au fil des histoires du conteur.

Légendes, magie et sorcellerie laissaient à croire que tout était possible pour échapper aux conditions les plus rudes. On rêvait à la chance et au miracle sans trop y croire quand même…

A la nuit tombante, vous découvrirez la forêt de la Pierre Attelée…, près du menhir ou des dolmens écroulés écoutez les étranges histoires qui vous emmèneront dans les villages proches de la célèbre forêt de Brocéliande…

Alors, n’hésitez plus et laissez-vous conter une histoire Vous ne le regretterez pas !

Organisée par l’amicale des agents de la ville

A noter

à partir de 8-10 ans

parking à proximité

pas de réservation

prévoir une lampe de poche et un siège pliant

Place du Petit Vague La Roussellerie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr

Join Didier, our Michelois storyteller from Saint-Michel-Chef-Chef, who will amaze or frighten you with his legendary tales, some very old…

Schließen Sie sich Didier an, unserem Geschichtenerzähler aus Michelois in Saint-Michel-Chef-Chef, der Sie mit diesen manchmal sehr alten legendären Erzählungen in Staunen versetzen oder erschrecken wird…

Unitevi a Didier, il nostro cantastorie Michelois di Saint-Michel-Chef-Chef, che vi stupirà o vi spaventerà con i suoi racconti leggendari, alcuni dei quali molto antichi…

Acompañe a Didier, nuestro cuentacuentos Michelois de Saint-Michel-Chef-Chef, que le sorprenderá o asustará con sus cuentos legendarios, algunos de ellos muy antiguos…

