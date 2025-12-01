Déambulation Dahutannes Bourges

Déambulation Dahutannes

Entre héritage ancestral et création contemporaine, ces êtres cornus apporteront une dimension envoûtante et fantastique !

Une troupe de trois échassiers, puisant leur inspiration dans les traditions montagnardes allant des Pyrénées aux vastes steppes de l’Altaï, vous invite à une immersion au cœur de festivités peuplées de créatures mystérieuses qui ont nourri tant de récits.

D’une durée de 30 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à trois reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur. .

English :

A blend of ancestral heritage and contemporary creation, these horned beings will add a bewitching, fantastical dimension!

