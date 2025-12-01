Déambulation Dahutannes Bourges
Déambulation Dahutannes Bourges samedi 13 décembre 2025.
Déambulation Dahutannes
Centre-ville Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Entre héritage ancestral et création contemporaine, ces êtres cornus apporteront une dimension envoûtante et fantastique !
Une troupe de trois échassiers, puisant leur inspiration dans les traditions montagnardes allant des Pyrénées aux vastes steppes de l’Altaï, vous invite à une immersion au cœur de festivités peuplées de créatures mystérieuses qui ont nourri tant de récits.
D’une durée de 30 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à trois reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur. .
Centre-ville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
English :
A blend of ancestral heritage and contemporary creation, these horned beings will add a bewitching, fantastical dimension!
