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AGENDA · Lézignan-la-Cèbe

DÉAMBULATION D’ANIMAUX TOTÉMIQUES Lézignan-la-Cèbe

samedi 29 août 2026 · Lézignan-la-Cèbe

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
2 Avenue de la Gare
Ville
34120 Lézignan-la-Cèbe
Département
Hérault
Tarif

Lézignan-la-Cèbe

DÉAMBULATION D’ANIMAUX TOTÉMIQUES

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

A la Cèbe, à la Cèbe !
Lézignan-la-Cèbe l’Oignon à l’honneur !

Le samedi 29 août, ce sera l’anniversaire des 10 ans de la Cèbe totémique, symbole de l’identité du terroir lézignanais et qui en fait toute sa fierté. Au programme déambulation de plusieurs animaux totémiques de la région, discours des officiels, repas.

16h Accueil des animaux totémique
17h Déambulation
18h15 Discours des élus
Soirée dansante avec DJ
Repas salade de tomates, oignon, aligot saucisse, tarte aux pommes 12€   .

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie  

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English :

At the C%E8be, %E0 the C%E8be!

L’événement DÉAMBULATION D’ANIMAUX TOTÉMIQUES Lézignan-la-Cèbe a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34