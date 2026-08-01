Informations pratiques

Lézignan-la-Cèbe

DÉAMBULATION D’ANIMAUX TOTÉMIQUES

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

A la Cèbe, à la Cèbe !

Lézignan-la-Cèbe l’Oignon à l’honneur !

Le samedi 29 août, ce sera l’anniversaire des 10 ans de la Cèbe totémique, symbole de l’identité du terroir lézignanais et qui en fait toute sa fierté. Au programme déambulation de plusieurs animaux totémiques de la région, discours des officiels, repas.

16h Accueil des animaux totémique

17h Déambulation

18h15 Discours des élus

Soirée dansante avec DJ

Repas salade de tomates, oignon, aligot saucisse, tarte aux pommes 12€ .

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the C%E8be, %E0 the C%E8be!

L’événement DÉAMBULATION D’ANIMAUX TOTÉMIQUES Lézignan-la-Cèbe a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34