Déambulation dans le quartier du Champ de Manœuvre Ecole Germaine Tillion Nantes

Déambulation dans le quartier du Champ de Manœuvre Ecole Germaine Tillion Nantes samedi 20 septembre 2025.

Déambulation dans le quartier du Champ de Manœuvre Samedi 20 septembre, 15h00 Ecole Germaine Tillion Loire-Atlantique

25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Déambulation d’environ 1 heure pour comprendre l’évolution du quartier du Champ de Manoeuvre, de territoire militaire à quartier résidentiel ouvert sur la nature.

Ecole Germaine Tillion 8 Cours Jeanne Allain, 44300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 0682354985 https://www.alpacnantes.net/ [{« type »: « email », « value »: « royerlaurence@gmail.com »}] Le nouveau quartier du champ de Manœuvre : comment est-on passé d’un terrain militaire à un espace résidentiel ouvert sur la nature ? Chronobus C6, arrêt Couchant

Quelques places de parking aux alentours de l’école

Déambulation d’environ 1 heure pour comprendre l’évolution du quartier du Champ de Manoeuvre, de territoire militaire à quartier résidentiel ouvert sur la nature.

Jean-Dominique Billaud