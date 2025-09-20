Déambulation dans les ruelles du village de Sancerre Office de Tourisme du Grand Sancerrois Sancerre

Déambulation dans les ruelles du village de Sancerre Samedi 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme du Grand Sancerrois Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Une déambulation dans les rues de Sancerre invite les participants à observer les détails architecturaux qui façonnent l’identité de la cité.

Au fil de la promenade, guidée du départ de l’Office de tourisme du Grand Sancerrois jusqu’à la Petite Maison de la culture, les façades révéleront certains de leurs secrets.

Cette mise en regard du patrimoine prépare le terrain pour la conférence consacrée aux maisons de Sancerre à 16h, à la Petite Maison de la Culture

Office de Tourisme du Grand Sancerrois Esplanade Porte-César 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons découvrir avec plaisir le Grand Sancerrois et ses trésors… En voiture : via A4 de Paris (2h), via N4 de Strasbourg (2h45) et via A31 de Dijon (2h15) En train : TGV Est 1h 20 Office de Tourisme du Grand Sancerrois Esplanade Porte César 18300 Sancerre Tél. +33 (0)2 48 54 08 21

(c) Pierre Mérat