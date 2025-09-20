Déambulation dans les rues et ruelles d’Accous Accous Accous

Déambulation dans les rues et ruelles d’Accous Accous Accous samedi 20 septembre 2025.

Déambulation dans les rues et ruelles d’Accous Samedi 20 septembre, 14h30 Accous Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans inscription. Prévoir chaussures de marche. Repli à la mairie d’Accous en cas de mauvais temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite-guidée en partenariat avec la commune d’Accous et le Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, participez à une visite guidée du village d’Accous emmenée par un guide du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises et d’un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. Le circuit débutera par une présentation du chantier de réhabilitation de l’église et se poursuivra dans le village, à la découverte du patrimoine bâti et de la biodiversité.

Prévoir des chaussures de marche. Repli en cas de mauvais temps à la mairie d’Accous.

Rendez-vous devant l’église d’Accous. Sans inscription.

Renseignements auprès de la Maison du Parc national au 05 59 34 70 87

Accous Accous Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 34 88 30 https://pah.pyreneesbearnaises.fr/ Par essence, un village comporte plusieurs édifices et maisons d’habitation répondant aux besoins de l’Homme. Au détour d’une balade, vous pourrez découvrir l’histoire et le développement d’Accous mais aussi découvrir comment murs et constructions servent aussi à abriter différentes espèces de plantes et d’animaux.

Un éclairage particulier sera apporté également sur le chantier en cours de restauration de la voûte et de la toiture de l’église Saint-Martin.

En partenariat avec le Parc national des Pyrénées et la Fondation du Patrimoine Parkings à l’entrée du village

Visite-guidée en partenariat avec la commune d’Accous et le Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises

© R. Camviel – Parc national des Pyrénées