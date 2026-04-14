Déambulation dans un jardin paysager aux multiples ambiances, Jardins du Logis du Portal, La Boixe

Déambulation dans un jardin paysager aux multiples ambiances Dimanche 7 juin, 09h30 Jardins du Logis du Portal Charente

Entrée : 3€, gratuit -15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dès le passage du magnifique portail du logis XVIIe, le petit jardin à la française vous accueille agrémenté de plus de 200 rosiers aux couleurs délicates.

À l’arrière du logis, sur les bords de Charente, les jardins à l’anglaise sont ponctués de massifs composés de petits tableaux où cohabitent équilibre des volumes et harmonie des teintes. Les idées déco participent au charme par leurs mises en scène.

La promenade dans le parc vous mènera vers le jardin des plantes aromatiques, le potager en permaculture, ainsi que vers l’orme tricentenaire et le mûrier blanc, tous deux labellisés « Arbres remarquables de France » en 2016.

En traversant le parc jusqu’à « l’île aux rêves », espace dédié à la biodiversité et à la faune sauvage, vous pourrez faire une halte sur les bancs situés au bord de la Charente, afin de profiter de la sérénité des lieux.

Chaque année, le four à pain séduit les visiteurs, qui apprécient particulièrement la saveur des pains cuits sur place et proposés à la vente.

Enfin, vous pourrez repartir avec des boutures nombreuses et variées (plus de 400 plants), dont les recettes, tout comme le montant des entrées, sont reversées au profit de la Ligue contre le cancer.

Visite guidée possible (entre 1h et 1h30) à 11h et à 15h.

Jardins du Logis du Portal 6 route des Vallées, Vars, 16330 La Boixe La Boixe 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine 06 08 03 23 09 https://www.logis-du-portal.fr Situé à Vars, sur les bords de la Charente, derrière un magnifique portail, le Logis du Portal (XVIIᵉ siècle), inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, dévoile une façade sobre et élégante. Autour de celle-ci, Liliane et Jacques ont imaginé les jardins actuels, reflet de leur personnalité et de leurs passions : choix des compositions, des plantes et des arbres pour leurs couleurs et leurs feuillages, toujours dans une démarche de développement durable.

Cette visite permet de découvrir une succession de jardins aux ambiances variées. La propriétaire vous en contera l’évolution au fil des ans, lors des deux visites guidées proposées.

Au Portal, patrimoine bâti et paysages s’enrichissent mutuellement. Sur 2,5 hectares, ce domaine offre une expérience unique, une grande sérénité où chaque recoin mêle nature et héritage. Parking sur place.

Promenade où vous rencontrerez et échangerez avec la propriétaire jardinière.

© Logis du Portal