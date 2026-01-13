Déambulation Dansons sous les bulles LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Déambulation Dansons sous les bulles

LUZ-SAINT-SAUVEUR Départ de la Mairie de Luz Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 17:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Une déambulation féerique invite petits et grands à vivre un moment hors du temps.

Une échassière et une musicienne à l’accordéon vous entraînent dans un univers poétique et joyeux où les bulles de savon prennent vie. Légères ou géantes,

elles dansent dans les airs et émerveillent le public au fil de leur passage.

Tout au long de la déambulation, les artistes surprennent et enchantent, avant de proposer un temps fort autour de bulles géantes, pour le plaisir des yeux et des rêveurs de tous âges.

Magnifiquement costumées, elles offrent une parenthèse douce et magique.

> Tout public.

> Offerte par la commune de Luz-Saint-Sauveur. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Départ de la Mairie de Luz Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magical stroll invites young and old to enjoy a timeless moment.

A stilt-walker and an accordion-playing musician take you into a poetic, joyous world where soap bubbles come to life. Light or giant,

they dance through the air and fill the audience with wonder as they go.

Throughout the stroll, the artists surprise and enchant, before offering a highlight with giant bubbles, for the pleasure of the eyes and dreamers of all ages.

Magnificently costumed, they offer a gentle, magical interlude.

L’événement Déambulation Dansons sous les bulles Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65