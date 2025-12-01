Déambulation de feu Art’Thémis Sélestat
Déambulation de feu Art’Thémis Sélestat dimanche 21 décembre 2025.
Déambulation de feu Art’Thémis
Centre Ville Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Déambulation de feu par « Art’Thémis »
Participation à la parade du sapin puis déambulation en centre ville.
Par la Cie Art’Thémis.
Centre Ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Fire parade by « Art’Thémis »
German :
Feuerumzug von « Art’Thémis » (Art’Thémis)
Italiano :
Sfilata di fuoco di « Art’Thémis
Espanol :
Desfile de fuego de « Art’Thémis
