Déambulation de feu Art’Thémis Sélestat

Déambulation de feu Art’Thémis Sélestat dimanche 21 décembre 2025.

Déambulation de feu Art’Thémis

Centre Ville Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :
2025-12-21

Déambulation de feu par « Art’Thémis »
Participation à la parade du sapin puis déambulation en centre ville.

Par la Cie Art’Thémis.

  0  .

Centre Ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75  culture@ville-selestat.fr

English :

Fire parade by « Art’Thémis »

German :

Feuerumzug von « Art’Thémis » (Art’Thémis)

Italiano :

Sfilata di fuoco di « Art’Thémis

Espanol :

Desfile de fuego de « Art’Thémis

L’événement Déambulation de feu Art’Thémis Sélestat a été mis à jour le 2025-09-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme