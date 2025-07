Déambulation de Feu avec Cie Akouma rues du village Saint-Lary-Soulan

Déambulation de Feu avec Cie Akouma rues du village Saint-Lary-Soulan vendredi 15 août 2025.

Déambulation de Feu avec Cie Akouma

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

15 août 2025 22:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Ce spectacle déambulatoire vous entraîne à travers les rues, où les personnages interagissent avec le public au rythme envoûtant des percussions.

Rdv parking de l’Office de Tourisme

Défilé dans les rues du village.

Arrivée cour de l’école (parking de l’Office de Tourisme) pour le spectacle final .

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

This wandering show takes you through the streets, where the characters interact with the audience to the spellbinding rhythm of percussion.

German :

Diese Wandershow führt Sie durch die Straßen, wo die Figuren im betörenden Rhythmus der Perkussion mit dem Publikum interagieren.

Italiano :

Questo spettacolo itinerante vi porta per le strade, dove i personaggi interagiscono con il pubblico al ritmo incantato delle percussioni.

Espanol :

Este espectáculo ambulante le lleva por las calles, donde los personajes interactúan con el público al ritmo hechizante de la percusión.

