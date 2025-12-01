Déambulation de Feu avec Cie Akouma Village Saint-Lary-Soulan
Déambulation de Feu avec Cie Akouma Village Saint-Lary-Soulan mercredi 31 décembre 2025.
Déambulation de Feu avec Cie Akouma
Village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-31 18:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Spectacle de feu avec Akouma ce spectacle fixe mêla danse, feu sous toutes ces formes et la pirotechnie sous toutes ces couleurs. Une bande son métissée de musique du monde accompagne ce spectacle.
English :
Fire show with Akouma: this fixed show combines dance, fire in all its forms and pirotechnics in all its colors. A world music soundtrack accompanies the show.
German :
Feuershow mit Akouma: Diese feste Show vermischte Tanz, Feuer in all seinen Formen und Pirotechnik in all seinen Farben. Die Show wird von einem Soundtrack aus Weltmusik begleitet.
Italiano :
Spettacolo di fuoco con Akouma: questo spettacolo fisso combina danza, fuoco in tutte le sue forme e pirotecnica in tutti i suoi colori. Una colonna sonora di musica mondiale accompagna lo spettacolo.
Espanol :
Espectáculo de fuego con Akouma: este espectáculo fijo combina danza, fuego en todas sus formas y pirotecnia en todos sus colores. Una banda sonora de músicas del mundo acompaña el espectáculo.
L’événement Déambulation de Feu avec Cie Akouma Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de St Lary|CDT65