Déambulation de gnomes lumineux dans les jardins de la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Déambulation de gnomes lumineux dans les jardins de la villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Les Gnomes Perce-Neige débarquent !

Pluie de rires, éclats de magie et neige scintillante…la magie de Noel rencontre la malice des gnomes. Préparez-vous à croiser ces petits êtres espiègles venus tout droit des forêts enneigées ! Entre faces, rires et émerveillement, ils déambulent, enchantent petits et grands, font tomber la neige, partagent les douceurs et illuminent vos cœurs.

Yule, Niege, Genpi et Floko vous ouvrent les portes d’un univers enchanté glacé…

3 représentations par jour.

À cette occasion, la villa Perrusson sera ouverte à la visite libre. .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

