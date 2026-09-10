Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie, Médiathèque de Lourdes, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Lourdes · Lourdes
Informations pratiques
Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Plongez dans l’histoire des bibliothèques, de leurs origines à aujourd’hui, et découvrez une brève histoire de l’architecture industrielle du XIXe siècle.
La visite se poursuit à la tour du Garnavie, seul élément restant du rempart médiévale de la ville de Lourdes. Point d’orgue de la visite commentée : le panorama unique sur la ville.
Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21
Une immersion dans le monde des bibliothèques de leurs débuts à aujourd’hui et une petite histoire de l’architecture industrielle du XIXe siècle.
© Service communication – Ville de Lourdes
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