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Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie, Médiathèque de Lourdes, Lourdes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Lourdes · Lourdes

Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie, Médiathèque de Lourdes, Lourdes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Lourdes
Adresse
22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire des bibliothèques, de leurs origines à aujourd’hui, et découvrez une brève histoire de l’architecture industrielle du XIXe siècle.
La visite se poursuit à la tour du Garnavie, seul élément restant du rempart médiévale de la ville de Lourdes. Point d’orgue de la visite commentée : le panorama unique sur la ville.

Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21
Une immersion dans le monde des bibliothèques de leurs débuts à aujourd’hui et une petite histoire de l’architecture industrielle du XIXe siècle.

© Service communication – Ville de Lourdes

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