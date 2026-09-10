Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie, Médiathèque de Lourdes, Lourdes

Informations pratiques

Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire des bibliothèques, de leurs origines à aujourd’hui, et découvrez une brève histoire de l’architecture industrielle du XIXe siècle.

La visite se poursuit à la tour du Garnavie, seul élément restant du rempart médiévale de la ville de Lourdes. Point d’orgue de la visite commentée : le panorama unique sur la ville.

Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21

Une immersion dans le monde des bibliothèques de leurs débuts à aujourd’hui et une petite histoire de l’architecture industrielle du XIXe siècle.

© Service communication – Ville de Lourdes