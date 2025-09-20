Déambulation de la rue de la République au Clapier Place Fourneyron 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne

Départ place Fourneyron dont nous découvrirons l’histoire. Puis nous nous engagerons dans la rue de la République où nous observerons un type d’architecture particulier : les immeubles à cour. Nous nous arrêterons devant les plus emblématiques d’entre eux. Ces immeubles peuvent être de « simples » immeubles de rapport mais ils appartiennent essentiellement à la Fabrique ! Durant cette visite vous verrez ainsi l’importance des rubaniers dans l’économie de la ville.

Nous arriverons place Dorian et place de l’Hôtel de Ville où nous nous arrêterons également pour évoquer un type de façade, la « façade plate », puis l’immeuble du Grand Cercle et enfin l’Hôtel de Ville. Nous emprunterons ensuite rue Michel Rondet où nous parlerons de Casino puis plus loin du Palais de Justice. Nous nous dirigerons ensuite vers le Clapier où nous évoquerons le Panassa, la gare et les aléas miniers puis nous terminerons en invitant les participants à aller visiter le Musée de la Mine.

La rue de la République apparaît dans les premières esquisses du développement de la ville, en 1801. Projetée en 1804 dans ses proportions actuelles, elle est ouverte à la circulation en 1828. Elle représente l'un des seuls axes est-ouest mis en place par le plan Dalgabio, pour doubler l'ancienne route de Lyon. Son urbanisation date essentiellement de la seconde moitié du 19ème siècle.

