Déambulation de Noël Mézeray
Déambulation de Noël Mézeray vendredi 19 décembre 2025.
Déambulation de Noël
Ecole Elémentaire Mézeray Sarthe
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Noël arrive à grands pas !
Venez nombreux petits et grands partager ce moment festif.
Un feu d’artifice viendra clôturer ce moment privilégié .
Ecole Elémentaire Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 45 15 51
English :
Christmas is just around the corner!
German :
Weihnachten steht vor der Tür!
Italiano :
Il Natale è alle porte!
Espanol :
La Navidad está a la vuelta de la esquina
