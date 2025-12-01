Déambulation d’échassiers Les anges Soultz-sous-Forêts
Déambulation d’échassiers Les anges Soultz-sous-Forêts samedi 13 décembre 2025.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13
[NOEL EN OUTRE FORET] Des échassiers déambuleront sur le marché de Noël. Par la Cie Acroballes.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[NOEL EN OUTRE FORET] Stilt-walkers stroll through the Christmas market. By Cie Acroballes.
German :
[NOEL EN OUTRE FORET] Stelzenläufer werden auf dem Weihnachtsmarkt umherlaufen. Von der Cie Acroballes.
Italiano :
[Trampolieri al mercatino di Natale. A cura della compagnia Acroballes.
Espanol :
[Zancudos en el mercado de Navidad. Por la empresa Acroballes.
