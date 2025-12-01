Déambulation d’échassiers Les anges Soultz-sous-Forêts

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Des échassiers déambuleront sur le marché de Noël. Par la Cie Acroballes.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] Stilt-walkers stroll through the Christmas market. By Cie Acroballes.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Stelzenläufer werden auf dem Weihnachtsmarkt umherlaufen. Von der Cie Acroballes.

Italiano :

[Trampolieri al mercatino di Natale. A cura della compagnia Acroballes.

Espanol :

[Zancudos en el mercado de Navidad. Por la empresa Acroballes.

