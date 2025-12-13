Déambulation des Damoiselles Clownes Tours
Déambulation des Damoiselles Clownes Tours samedi 20 décembre 2025.
Déambulation des Damoiselles Clownes
Place Plumereau Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Deux comédiennes déambulent et improvisent des saynètes poétiques et drôles avec le public.
Deux comédiennes déambulent et improvisent des saynètes poétiques et drôles avec le public. .
Place Plumereau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Two actresses wander around improvising funny, poetic sketches with the audience.
L’événement Déambulation des Damoiselles Clownes Tours a été mis à jour le 2025-12-13 par Tours Val de Loire Tourisme