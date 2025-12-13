Déambulation des Damoiselles Clownes Tours

Déambulation des Damoiselles Clownes

Place Plumereau Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Deux comédiennes déambulent et improvisent des saynètes poétiques et drôles avec le public.

Place Plumereau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Two actresses wander around improvising funny, poetic sketches with the audience.

