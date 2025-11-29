Déambulation des Funky Mannalas Thann

Déambulation des Funky Mannalas

rues du centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Une animation musicale originale et décalée. Les Funky Mannalas forment une mini-fanfare mobile de Noël !

Venez assister à la déambulation musicale de cette mini-fanfare de Noël. .

rues du centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

English :

Original, offbeat musical entertainment. The Funky Mannalas form a mobile Christmas mini-fanfare!

German :

Eine originelle und schräge musikalische Animation. Die Funky Mannalas bilden eine mobile weihnachtliche Mini-Fanfare!

Italiano :

Un intrattenimento musicale originale e fuori dagli schemi. I Funky Mannalas formano una mini banda mobile di Natale!

Espanol :

Entretenimiento musical original y fuera de lo común. Los Funky Mannalas forman una mini banda móvil navideña

