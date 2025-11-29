Déambulation des Funky Mannalas Thann
Déambulation des Funky Mannalas
rues du centre ville Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Une animation musicale originale et décalée. Les Funky Mannalas forment une mini-fanfare mobile de Noël !
Venez assister à la déambulation musicale de cette mini-fanfare de Noël. .
rues du centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
English :
Original, offbeat musical entertainment. The Funky Mannalas form a mobile Christmas mini-fanfare!
German :
Eine originelle und schräge musikalische Animation. Die Funky Mannalas bilden eine mobile weihnachtliche Mini-Fanfare!
Italiano :
Un intrattenimento musicale originale e fuori dagli schemi. I Funky Mannalas formano una mini banda mobile di Natale!
Espanol :
Entretenimiento musical original y fuera de lo común. Los Funky Mannalas forman una mini banda móvil navideña
