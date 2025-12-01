Déambulation des princesses Thann

Déambulation des princesses

centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les Princesses Disney animeront le centre-ville et le marché de Noël, enchantant les petites filles et leur faisant vivre un véritable conte de fées.

centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 17 10 01

English :

The Disney Princesses will enliven the town center and the Christmas market, enchanting little girls and bringing them to life in a real fairytale.

German :

Die Disney-Prinzessinnen werden das Stadtzentrum und den Weihnachtsmarkt beleben, kleine Mädchen verzaubern und sie in ein wahres Märchen versetzen.

Italiano :

Le Principesse Disney animeranno il centro città e il mercatino di Natale, incantando le bambine e facendole rivivere una vera e propria favola.

Espanol :

Las Princesas Disney animarán el centro de la ciudad y el mercado navideño, encantarán a las niñas y les darán vida en un auténtico cuento de hadas.

