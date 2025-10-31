Déambulation d’Halloween Mairie Hérisson

Déambulation d'Halloween Mairie Hérisson vendredi 31 octobre 2025.

Déambulation d’Halloween

Mairie Comité des Fêtes Hérisson Allier

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Vendredi 31 octobre, dès 15h, rdv place de la République à Hérisson pour la grande déambulation d’Halloween. Vêtu de votre plus effrayant déguisement, partez à la chasse aux bonbons dans tout le village. Puis à 16h, rdv à la salle des fêtes pour le goûter

Mairie Comité des Fêtes Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 45 75 04

English :

Friday October 31, from 3pm, meet at Place de la République in Hérisson for the big Halloween parade. Dressed in your scariest disguise, go trick-or-treating throughout the village. Then at 4pm, meet at the salle des fêtes for a snack

German :

Freitag, 31. Oktober, ab 15 Uhr, Treffpunkt Place de la République in Hérisson für den großen Halloween-Umzug. In Ihrem gruseligsten Kostüm gehen Sie im ganzen Dorf auf die Jagd nach Süßigkeiten. Um 16 Uhr treffen Sie sich in der Festhalle zum Imbiss

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 15.00, radunatevi in Place de la République a Hérisson per la grande parata di Halloween. Vestiti con il vostro travestimento più spaventoso, andate a fare dolcetto o scherzetto per tutto il villaggio. Poi, alle 16, ci si ritrova alla sala del villaggio per una merenda

Espanol :

El viernes 31 de octubre, a partir de las 15.00 h, reúnase en la plaza de la República de Hérisson para el gran desfile de Halloween. Con tu disfraz más terrorífico, sal a pedir caramelos por todo el pueblo. A las 16.00 h, nos reuniremos en el ayuntamiento para tomar un tentempié

L’événement Déambulation d’Halloween Hérisson a été mis à jour le 2025-10-16 par Montluçon Tourisme