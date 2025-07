Déambulation du groupe Seeds Andernos-les-Bains

Déambulation du groupe Seeds Andernos-les-Bains vendredi 25 juillet 2025.

Déambulation du groupe Seeds

Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Une ode aux femmes noires du Blues.

Seeds dessine un univers aux influences multiples, vibrant mélange de blues, de rythmes créoles, et de couleurs harmoniques folk.

Un son frais et une énergie contagieuse servent le répertoire, constitué de compositions et de reprises.

Aminata, de sa voix chaude et profonde, chante en anglais et en créole le combat de femmes qui résistent à l’oppression à travers la musique. Dans les pas de Ma Rainey ou de Bessie Smith, elle revendique avec détermination l’autonomie et l’égalité, de genre comme de couleur de peau.

Stephan Fingers Barincourt et Jeremy Mc Crae, ses complices, ont écumés les scènes des plus grands festivals de Blues de l’Hexagone au sein du trio Talaho.

C’est avec les percussions de Franck Leymeregie (Akoda trio, Ceïba) que le groove de la contrebasse souligne les riffs ciselés des guitares et du banjo. .

Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

