Déambulation du Père-Noël en centre-ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Déambulation du Père-Noël en centre-ville du Puy-en-Velay

Centre-ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Venez au centre-ville du Puy-en-Velay pour rencontrer le Père-Noël. Il distribuera des papillotes. Ne ratez pas ce moment incroyable !

Centre-ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40

English :

Come and meet Santa Claus in downtown Le Puy-en-Velay. He’ll be handing out papillotes. Don’t miss this incredible moment!

