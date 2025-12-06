Déambulation du Père-Noël en centre-ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-17
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22
Venez au centre-ville du Puy-en-Velay pour rencontrer le Père-Noël. Il distribuera des papillotes. Ne ratez pas ce moment incroyable !
Centre-ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
English :
Come and meet Santa Claus in downtown Le Puy-en-Velay. He’ll be handing out papillotes. Don’t miss this incredible moment!
