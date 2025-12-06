Déambulation du père Noël Zone Sud Montélimar
Déambulation du père Noël Zone Sud Montélimar samedi 6 décembre 2025.
Zone Sud de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
Déambulation du père Noël sur la zone de Montélimar !!
Distribution de papillotes, possibilité de faire des photos avec le père noël !
Zone Sud de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Santa Claus strolls through the Montélimar area!
Papillotes distributed, chance to take photos with Santa!
