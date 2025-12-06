Déambulation du père Noël Zone Sud Montélimar

Déambulation du père Noël Zone Sud

Zone Sud de Montélimar Montélimar Drôme

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Déambulation du père Noël sur la zone de Montélimar !!

Distribution de papillotes, possibilité de faire des photos avec le père noël !

Zone Sud de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Santa Claus strolls through the Montélimar area!

Papillotes distributed, chance to take photos with Santa!

