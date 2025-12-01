Déambulation du petit Chart’Train Noël à Chartres 2025 Chartres

Déambulation du petit Chart’Train Noël à Chartres 2025

Début : Mercredi 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-17 15:00:00

2025-12-10 2025-12-17

Profitez du petit Chart’Train pour circuler dans la ville, admirer les illuminations de Noël et participer aux animations de Noël.

Le petit Chartr’Train déambulera dans le centre-ville et les rues commerçantes avec différents points d’arrêt dans la ville pour monter et/ou descendre. Les circuits passeront par la place des Épars > rue du Bois Merrain > place Marceau > rue du Soleil d’Or > rue des Changes > rue de la Pie ou place des Épars > bld Chasles > rue Mathurin Régnier > place Marceau > rue du Soleil d’Or > rues des Changes > rue de la Pie. La déambulation est offerte par Les Vitrines C’Chartres à tous les chartrains et visiteurs. Vous n’avez pas besoin de réserver, il suffit de monter et de descendre du train aux arrêts qui vous conviennent, selon la place disponible dans le train. Le train peut accueillir une cinquantaine de personnes. .

English :

Take advantage of the little Chart’Train to explore the town, admire the Christmas lights and take part in the Christmas entertainment.

German :

Nutzen Sie den kleinen Chart’Train, um durch die Stadt zu fahren, die Weihnachtsbeleuchtung zu bewundern und an den weihnachtlichen Veranstaltungen teilzunehmen.

Italiano :

Approfittate del piccolo Chart’Train per esplorare la città, ammirare le luci di Natale e partecipare all’animazione natalizia.

Espanol :

Aproveche el pequeño Chart’Train para explorar la ciudad, admirar las luces de Navidad y participar en los espectáculos navideños.

