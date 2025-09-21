Déambulation d’une troupe costumée Château de Thouaré Thouaré-sur-Loire

Déambulation d’une troupe costumée Château de Thouaré Thouaré-sur-Loire dimanche 21 septembre 2025.

Déambulation d’une troupe costumée Dimanche 21 septembre, 11h00 Château de Thouaré Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T15:+

Fin : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T15:+

Dimanche après-midi, en tant que visiteur vous pourrez croiser une troupe costumée avec des tenues typiques du XIIIème siècle, déambulant librement dans le parc et aux abords du château. Une rencontre inattendue et vivante qui plongera petits et grands dans l’ambiance d’autrefois.

——————- Le programme du wkd ——————-

. Visites guidées du château

. Ateliers « Cultivons notre avenir » via l’association 2tonnes

. Sculpture sur bois et explications sur des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard

. Initiation à la sculpture sur bois

. Visites commentées du jardin potager

. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)

. Passage de voitures anciennes tout au long du week-end

. Salon de thé et restauration à toute heure

——————- Infos pratiques ——————-

Ouverture tout le wkd : sam 20 de 14h à 19h et dim 21 sept de 10h à 19h

Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire

Parking voiture et vélo gratuit disponible

Château de Thouaré 19 rue de la Saulzaie, 44470 Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 05 59 03 https://www.chateaudethouare.com/ Demeure familiale dont les premières constructions remontent au XIIIe siècle et largement remanié au XIXe. Le château accueille des séminaires ou des événements d’entreprises, des réceptions familiales, des chambres d’hôtes et un gîte. Accès par les transports en commun (gratuits le WE) bus arrêt « Pont de la Métairie » ou TER « Gare de Thouaré ». Parking à l’intérieur du parc pour les vélos.

Dimanche après-midi, en tant que visiteur vous pourrez croiser une troupe costumée avec des tenues typiques du XIIIème siècle, déambulant librement dans le parc et aux abords du château. Une et qui …

Château de Thouaré