Déambulation Elfe postier de Noël

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Découvrez un elfe postier pas comme les autres.

A bord de son vélo triporteur magique et lumineux, fumée, neige et musique seront au rendez-vous !

Les enfants pourront poster leur lettre au Père Noël et recevoir un sucre d’orge en échange, pour un instant gourmand et enchanté au cœur du marché de Noël.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 décembre 2025 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Discover a postal elf like no other.

