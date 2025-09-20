Déambulation en musique sur les traces des guerres de la Ligue (1588-1598) Journées Européennes du Patrimoine à Lannion Place du Général Leclerc Lannion

Déambulation en musique sur les traces des guerres de la Ligue (1588-1598) Journées Européennes du Patrimoine à Lannion

samedi 20 septembre 2025.

Place du Général Leclerc
Lannion
Côtes-d'Armor

18:00:00

19:30:00

2025-09-20

La guerre de la Ligue a engendré en Bretagne une décennie de chaos. Le trio propose de découvrir cette guerre, en déambulant en musique, dans les rues de Lannion. .

Place du Général Leclerc
Lannion 22300
Côtes-d'Armor
Bretagne
+33 2 96 37 99 10

