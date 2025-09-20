Déambulation en musique sur les traces des guerres de la Ligue (1588-1598) Journées Européennes du Patrimoine à Lannion Place du Général Leclerc Lannion
Déambulation en musique sur les traces des guerres de la Ligue (1588-1598) Journées Européennes du Patrimoine à Lannion Place du Général Leclerc Lannion samedi 20 septembre 2025.
Déambulation en musique sur les traces des guerres de la Ligue (1588-1598) Journées Européennes du Patrimoine à Lannion
Place du Général Leclerc Bas de la rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
Date(s) :
2025-09-20
La guerre de la Ligue a engendré en Bretagne une décennie de chaos. Le trio propose de découvrir cette guerre, en déambulant en musique, dans les rues de Lannion. .
Place du Général Leclerc Bas de la rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Déambulation en musique sur les traces des guerres de la Ligue (1588-1598) Journées Européennes du Patrimoine à Lannion Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose