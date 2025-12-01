Déambulation et animations de Noël en centre-ville Place Emile Loubet Montélimar

Déambulation et animations de Noël en centre-ville

Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar Montélimar Drôme

Laissez-vous emporter par une balade festive mêlant Père Noël, musique, mascottes et spectacles vivants.

Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Let yourself be carried away by a festive stroll featuring Santa Claus, music, mascots and live shows.

German :

Lassen Sie sich von einem festlichen Spaziergang mit Weihnachtsmann, Musik, Maskottchen und Live-Shows mitreißen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da una passeggiata festiva che combina Babbo Natale, musica, mascotte e spettacoli dal vivo.

Espanol :

Déjese llevar por un paseo festivo que combina Papá Noel, música, mascotas y espectáculos en directo.

