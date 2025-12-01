Déambulation et animations de Noël en centre-ville Place Emile Loubet Montélimar
Déambulation et animations de Noël en centre-ville Place Emile Loubet Montélimar samedi 13 décembre 2025.
Déambulation et animations de Noël en centre-ville
Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar Montélimar Drôme
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Laissez-vous emporter par une balade festive mêlant Père Noël, musique, mascottes et spectacles vivants.
+33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Let yourself be carried away by a festive stroll featuring Santa Claus, music, mascots and live shows.
German :
Lassen Sie sich von einem festlichen Spaziergang mit Weihnachtsmann, Musik, Maskottchen und Live-Shows mitreißen.
Italiano :
Lasciatevi trasportare da una passeggiata festiva che combina Babbo Natale, musica, mascotte e spettacoli dal vivo.
Espanol :
Déjese llevar por un paseo festivo que combina Papá Noel, música, mascotas y espectáculos en directo.
