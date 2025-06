Déambulation et concert Fête des Chœurs Die 21 juin 2025 18:00

Drôme

Déambulation et concert Fête des Chœurs Place Jules Plan Die Drôme

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Déambulation chantée et à partir de 18h chants communs et scène partagée.

Place Jules Plan

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 06 60

English :

Sung strolls and, from 6pm, joint singing and a shared stage.

German :

Gesungener Umzug und ab 18 Uhr gemeinsames Singen und geteilte Bühne.

Italiano :

Ci sarà una passeggiata canora e, dalle 18.00, un canto comune e un palco condiviso.

Espanol :

Habrá un paseo cantado y, a partir de las 18.00 horas, cantos conjuntos y un escenario compartido.

