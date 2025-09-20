Déambulation et performance à Valaurie Place de l’Eglise Valaurie

Déambulation et performance à Valaurie Samedi 20 septembre, 14h30, 17h00 Place de l’Eglise Drôme

Rendez-vous pour la déambulation guidée à 14h30 et à 17h00 devant l’Eglise. Un circuit plus court sera proposé aux personnes à mobilité réduite ou aux fauteuils roulants ou poussettes.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Découverte du village perché ancien lors d’une déambulation commentée autour du patrimoine architectural ancien et de la vie culturelle contemporaine.

A l’issue, performance de Lise Pauton, contorsioniste contemporaine de renommée internationale, native du village, accompagnée à l’accordéon par Patrick Guillot.

Place de l'Eglise place de l'Eglise Valaurie 26230 Valaurie Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Le village provençale de Valaurie se découvre à travers ses vieilles ruelles et ses calades conservant les vestiges d'un passé médiéval mentionné depuis le 9ème siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Anthony COQUIN