Déambulation et ses petites surprises Moulin du Marais Lezay

Déambulation et ses petites surprises Dimanche 21 septembre, 14h30 Moulin du Marais Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez le site du Moulin du Marais, le moulin à eau, ses bâtiments et le parc.

À la découverte de la faune et la flore, partagez des instants inattendus avec nos intervenants. Marcher, lire, écouter, voir, discuter… vous allez tous les conjuguer.

Moulin du Marais 2 rue du grand pré, 79120 Lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ancien moulin à eau accueillant des associations d’éducation populaire, d’insertion et des jardins partagés dans son parc et ses différents bâtiments. Parking sur le site.

