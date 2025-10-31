Déambulation et surprises pour Halloween Café des enfants Oloron-Sainte-Marie

Café des enfants 9ter rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

L’Espace Jéliote et DròLLerie & Cies vous donnent rendez-vous pour une balade costumée !

Nous partirons du café des enfants (9ter rue Louis Barthou), lanterne à la main pour créer des ombres sur les murs ! Ces ombres naîtront de silhouettes créées lors d’ateliers durant les vacances d’automne. La balade est ouverte à toutes et tous, que vous ayez participé ou non aux ateliers. La déambulation nous amènera jusqu’à l’Espace Jéliote pour y installer les silhouettes. À l’arrivée, nous vous offrirons quelques douceurs et des contes des Pyrénées et d’ailleurs… .

Café des enfants 9ter rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 com.jeliote@hautbearn.fr

