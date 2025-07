Déambulation Expo « Arts Singulier Pluri’ELLES Route d’Aigre Tusson

Déambulation Expo « Arts Singulier Pluri’ELLES Route d’Aigre Tusson vendredi 25 juillet 2025.

Déambulation Expo « Arts Singulier Pluri’ELLES

Route d’Aigre Espace muséographique Tusson Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

soirée, y compris le repas

Début : Vendredi 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 00:00:00

2025-07-25

Flâneries aux heures bleues Déambulation artistique et poétique

Laissez-vous porter par une soirée de tous les arts…entre cours, jardins et granges.

Route d’Aigre Espace muséographique Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 59 82

English :

Blue hour strolls ? An artistic and poetic stroll

Let yourself be carried away by an evening of all the arts? between courtyards, gardens and barns.

German :

Flanieren zur blauen Stunde ? Künstlerisches und poetisches Flanieren

Lassen Sie sich durch einen Abend aller Künste treiben?zwischen Höfen, Gärten und Scheunen.

Italiano :

Passeggiare nelle ore blu? Una passeggiata artistica e poetica

Lasciatevi trasportare da una serata all’insegna delle arti, tra cortili, giardini e fienili.

Espanol :

¿Paseando por las horas azules? Un paseo artístico y poético

Déjese llevar por una velada de todas las artes… entre patios, jardines y graneros.

