Déambulation Famille Noël Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine
Vous pourrez l’ apercevoir déambuler dans la ville le lundi 22 décembre.
15 h > Centre-ville
17 h > Saint-Énogat .
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
