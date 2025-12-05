Déambulation féeries de Noël Pierrelatte

Déambulation féeries de Noël

Centre-ville Pierrelatte Drôme

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Par la Cie Cartoon Show. La Cie vous invite à célébrer Noël et la magie des fêtes de fin d’année. Une comédie musicale conçue en déambulation. Des costumes uniques, un traîneau musical entièrement autonome, électrique et illuminé. Durée 45 min.

Centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

By Cie Cartoon Show. The Cie invites you to celebrate Christmas and the magic of the festive season. A strolling musical comedy. Unique costumes, a self-contained musical sleigh, electric and illuminated. Running time 45 min.

German :

Von der Cie Cartoon Show. Die Cie lädt Sie ein, Weihnachten und den Zauber der Feiertage zu feiern. Eine musikalische Komödie, die als Wanderausstellung konzipiert ist. Einzigartige Kostüme, ein völlig autonomer, elektrischer und beleuchteter Musikschlitten. Dauer: 45 Min.

Italiano :

Da Cie Cartoon Show. La compagnia vi invita a celebrare il Natale e la magia delle feste. Una commedia musicale concepita come spettacolo da passeggio. Costumi unici e una slitta musicale completamente autonoma, elettrica e illuminata. Durata: 45 minuti.

Espanol :

Por Cie Cartoon Show. La compañía le invita a celebrar la Navidad y la magia de las fiestas. Una comedia musical concebida como un espectáculo ambulante. Disfraces únicos y un trineo musical totalmente autónomo, eléctrico e iluminado. Duración: 45 minutos.

