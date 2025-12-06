Déambulation Festive La Mère Noël et ses Lutins

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Rencontrez la Mère Noël au détour d’une promenade enchantée.

En attendant Noël, la Mère Noël et ses lutins déambulent dans les rues de Bourges pour s’assurer que petits et grands ont été sages cette année. Laissez-vous porter par cette déambulation féerique.

Chaque déambulation, d’une durée d’environ 30 minutes, sera proposée à trois moments de l’après-midi, pour que petits et grands puissent partager cet instant magique. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Meet Mother Christmas on an enchanted stroll.

