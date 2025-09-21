DÉAMBULATION FLUVIALE : DE LA DÉFENSE À LA PLAISANCE Ancien château de Selles Cambrai

DÉAMBULATION FLUVIALE : DE LA DÉFENSE À LA PLAISANCE Ancien château de Selles Cambrai dimanche 21 septembre 2025.

DÉAMBULATION FLUVIALE : DE LA DÉFENSE À LA PLAISANCE Dimanche 21 septembre, 10h00 Ancien château de Selles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

→ RDV au parc situé à l’angle du Quai Saint-Lazare et de la rue du château de Selles

Les villes sont généralement bâties à proximité de l’eau pour pourvoir à ses besoins en alimentation et eau potable. Cette eau, source de vie, était aussi source de dangers : comment protéger la ville en cas d’attaques ? Avec un guide, partez découvrir les abords de l’Escaut, où patrimoine fluvial et patrimoine architectural défensif se conjuguent.

Ancien château de Selles 18 Rang Croix aux Poteries, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Diane Ducamp