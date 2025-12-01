Déambulation Fulipik Orchestra Dinard
Déambulation Fulipik Orchestra Dinard lundi 29 décembre 2025.
Déambulation Fulipik Orchestra
Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-29 11:30:00
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Vous pourrez l’ apercevoir déambuler dans la ville le lundi 29 décembre.
11 h 30 > Centre-ville
15 h > Saint-Énogat
16 h 30 > Centre-ville .
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
