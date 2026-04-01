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Déambulation-Géocaching Saint-Sulpice-le-Guérétois

Déambulation-Géocaching Saint-Sulpice-le-Guérétois

Déambulation-Géocaching Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 25 avril 2026.

Adresse : Place des Lavandières

Ville : 23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois

Département : Creuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Déambulation-Géocaching

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Déambulation couplée à du géocaching pour découvrir les rues du bourg, les personnages illustres dont elles portent le nom, sous la houlette de Jacques PAJOT.
Repas partagé à la pause méridienne
Uniquement sur réservation au 06 69 59 77 78   .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 41 27 89  mathnada@orange.fr

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English : Déambulation-Géocaching

L’événement Déambulation-Géocaching Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Grand Guéret

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