Saint-Sulpice-le-Guérétois

Déambulation-Géocaching

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Déambulation couplée à du géocaching pour découvrir les rues du bourg, les personnages illustres dont elles portent le nom, sous la houlette de Jacques PAJOT.

Repas partagé à la pause méridienne

Uniquement sur réservation au 06 69 59 77 78 .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 41 27 89 mathnada@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déambulation-Géocaching

L’événement Déambulation-Géocaching Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Grand Guéret