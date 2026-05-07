Déambulation gourmande au Château de Pizay Dîner Château de Pizay Belleville-en-Beaujolais

Belleville-en-Beaujolais

Déambulation gourmande au Château de Pizay Dîner

Château de Pizay 443 Route du Château Belleville-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de Pizay vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Déambulation gourmande au Château de Pizay . … Voir la suite sur le site du festival

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Château de Pizay 443 Route du Château Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 26 10 oenotheque@vins-chateaupizay.com

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English : Balade au Château de Pizay Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de Pizay will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Balade au Château de Pizay . … See more on the event website

L’événement Déambulation gourmande au Château de Pizay Dîner Belleville-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-05-07 par Inter Beaujolais