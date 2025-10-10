Déambulation Gourmande de la Ferme au K’di Fermier Champigny-sur-Veude

GAEC Varenne-Epine Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-10

2025-10-10

Venez rencontrer Stéphane Gérard et ses associés du GAEC Varenne-Epine pour partir à la découverte de leur exploitation porcine située à Champigny-sur-Veude. Ils vous parleront de leur métier, de leur exploitation et de son histoire.

A partir de 12h00, profitez d’une parenthèse gourmande et champêtre avec les produits du terroir, au K’di Fermier, magasin de producteurs, situé à Chaveignes dont le GAEC Varenne-Epine est associé.

Un buffet concocté par Sébastien Laurent, charcutier-traiteur, salarié du GAEC, avec les produits vendus au K’di Fermier (la viande de porc mise à l’honneur !), vous sera proposé et vous pourrez y rencontrer d’autres associés. L’occasion pour vous de prolonger les échanges avec nos producteurs locaux.

Visite du magasin avec possibilité d’achats. 55 .

GAEC Varenne-Epine Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20

English :

Come and meet Stéphane Gérard and his partners from GAEC Varenne-Epine, and discover their pig farm in Champigny-sur-Veude. They’ll tell you all about their profession, their farm and its history.

German :

Treffen Sie Stéphane Gérard und seine Partner von GAEC Varenne-Epine, um ihren Schweinezuchtbetrieb in Champigny-sur-Veude zu entdecken. Sie werden Ihnen von ihrem Beruf, ihrem Betrieb und seiner Geschichte erzählen.

Italiano :

Venite a conoscere Stéphane Gérard e i suoi soci del GAEC Varenne-Epine e scoprite il loro allevamento di suini a Champigny-sur-Veude. Vi racconteranno la loro professione, la loro azienda e la sua storia.

Espanol :

Venga a conocer a Stéphane Gérard y sus socios del GAEC Varenne-Epine y descubra su explotación porcina de Champigny-sur-Veude. Te contarán todo sobre su profesión, su granja y su historia.

