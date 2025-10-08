Déambulation Habiter le Quartier Valette Centre Socio Culturel Bressuire
Déambulation Habiter le Quartier Valette
Centre Socio Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres
L’autrice et interprète Sarah El Ouni, associée au plasticien sonore, Mattieu Delaunay, ont invité des habitants du quartier Valette à témoigner et à partager leurs manières d’habiter, de l’espace intime
de leur chez soi aux espaces communs de vie du quartier.
Une manière de relier la diversité des cultures en présence à un bien vivre ensemble.
Accès libre, sur réservation.
À partir de 8 ans. .
Centre Socio Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
