Déambulation Habiter le Quartier Valette Centre Socio Culturel Bressuire

Déambulation Habiter le Quartier Valette

Centre Socio Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

L’autrice et interprète Sarah El Ouni, associée au plasticien sonore, Mattieu Delaunay, ont invité des habitants du quartier Valette à témoigner et à partager leurs manières d’habiter, de l’espace intime

de leur chez soi aux espaces communs de vie du quartier.

Une manière de relier la diversité des cultures en présence à un bien vivre ensemble.

Accès libre, sur réservation.

À partir de 8 ans. .

Centre Socio Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

