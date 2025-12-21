Déambulation Happy Noël

29 Rue Moyenne Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 18:05:00

Date(s) :

2025-12-21

Un vent de bonne humeur et de féerie est apporté sur le passage d’un merveilleux convoi princier provenant de la vallée du bonheur , apparu mystérieusement dans la ville.

Une déambulation joyeuse et poétique qui vient illuminer les rues de Bourges pendant la période des fêtes. Rythmée par la musique et portée par des personnages hauts en couleur, elle plonge le public dans une atmosphère conviviale et enchantée. Cette parenthèse festive invite les passants à célébrer Noël dans un esprit de partage, de bonne humeur et d’émerveillement. .

29 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A breeze of good cheer and enchantment is brought to the town by the mysterious appearance of a princely convoy from the Valley of Happiness .

L’événement Déambulation Happy Noël Bourges a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BOURGES