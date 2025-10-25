Déambulation horrifique dans Paimpont Paimpont

Déambulation horrifique dans Paimpont Paimpont samedi 25 octobre 2025.

Déambulation horrifique dans Paimpont

Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Le fossoyeur de Paimpont nous a prévenu qu’un phénomène étrange se passe dans le bourg chaque année. Des monstres étranges errent pour faire trembler les humains. Afin de vous mêler à eux, un conseil, venez costumés !

De 14h à 17h le 25 octobre 2025

Gratuit Ouvert à tous .

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déambulation horrifique dans Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Brocéliande