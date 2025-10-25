Déambulation horrifique dans Paimpont Paimpont
Le fossoyeur de Paimpont nous a prévenu qu’un phénomène étrange se passe dans le bourg chaque année. Des monstres étranges errent pour faire trembler les humains. Afin de vous mêler à eux, un conseil, venez costumés !
De 14h à 17h le 25 octobre 2025
Gratuit Ouvert à tous .
Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
