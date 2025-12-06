Déambulation la belle et la fête Pierrelatte

Déambulation la belle et la fête Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.

Déambulation la belle et la fête

Centre-ville Pierrelatte Drôme

Dans l’esprit de la Reine des Neiges, découvrez cette déambulation poétique et enchanteresse ! La Reine et le Roi

majestueux sur échasses, la Princesse virevoltant sur patins et le Prince élégant créent ensemble une procession glacée magique. Durée 45min.

.

Centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

In the spirit of the Snow Queen, discover this poetic and enchanting stroll! The majestic Queen and King

majestic on stilts, the Princess twirling on skates and the elegant Prince together create a magical icy procession. Lasts 45min.

German :

Im Geiste der Schneekönigin entdecken Sie diese poetische und bezaubernde Wanderung! Die Königin und der König

majestätisch auf Stelzen, die auf Schlittschuhen tänzelnde Prinzessin und der elegante Prinz erschaffen gemeinsam eine magische Eisprozession. Dauer 45min.

Italiano :

Nello spirito della Regina delle Nevi, scoprite questa passeggiata poetica e incantevole! La maestosa Regina e il Re

maestosi sui trampoli, la Principessa che volteggia sui pattini e l’elegante Principe creano insieme un magico corteo ghiacciato. Durata 45 minuti.

Espanol :

En el espíritu de la Reina de las Nieves, ¡descubra este paseo poético y encantador! La majestuosa Reina y el Rey

majestuosos sobre zancos, la Princesa girando sobre patines y el elegante Príncipe crean juntos una mágica procesión helada. Duración: 45 minutos.

L’événement Déambulation la belle et la fête Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence