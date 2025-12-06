Déambulation La Leukosphère Pierrelatte

Déambulation La Leukosphère Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.

Déambulation La Leukosphère

Centre-ville Pierrelatte Drôme

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Par la Cie Les Perchés. Une invitation sur la voie lactée où l’art de la poésie vivante, jaillit au gré du hasard. Lors de leurs parades,

volent des bulles géantes, se murmurent des poèmes, etc… Êtres de pureté ? Êtres d’innocence ? Durée 30min.

Centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

By Cie Les Perchés. An invitation to the Milky Way, where the art of living poetry springs up by chance. During their parades,

giant bubbles fly, poems are whispered and more… Beings of purity? Beings of innocence? Running time 30min.

German :

Von der Cie Les Perchés. Eine Einladung auf die Milchstraße, wo die Kunst der lebendigen Poesie nach dem Zufallsprinzip entsteht. Während ihrer Paraden,

fliegen riesige Blasen, flüstern sich Gedichte zu, etc. Wesen der Reinheit? Wesen der Unschuld ? Dauer 30min.

Italiano :

A cura della Cie Les Perchés. Un invito nella Via Lattea, dove l’arte di vivere la poesia nasce per caso. Durante le loro parate,

bolle giganti volano, le poesie vengono sussurrate, e così via… Esseri di purezza? Esseri di innocenza? Durata: 30 minuti.

Espanol :

Por Cie Les Perchés. Una invitación a la Vía Láctea, donde el arte de vivir la poesía surge por casualidad. Durante sus desfiles

vuelan burbujas gigantes, se susurran poemas… ¿Seres de pureza? ¿Seres de inocencia? Duración: 30 minutos.

L’événement Déambulation La Leukosphère Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence