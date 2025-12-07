Déambulation La Parade Givrée

Centre ville Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Par Pépites productions Une parade magique qui vous entraîne sur des rives quelque peu glaciales mais quoi demandé de plus au moment de Noël. La parade givrée va conquérir le cœur de vos enfants et faire plonger leurs parents dans un univers féérique.

Centre ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

By Pépites productions A magical parade that takes you on a somewhat chilly ride, but what more could you ask for at Christmas time? The frosty parade will win the hearts of your children and plunge their parents into a magical world.

German :

Von Pépites productions Eine magische Parade, die Sie zu etwas eisigen Ufern führt, aber was will man mehr zur Weihnachtszeit? Die Frostparade wird die Herzen Ihrer Kinder erobern und ihre Eltern in eine märchenhafte Welt eintauchen lassen.

Italiano :

Di Pépites productions Una parata magica che vi porterà in un viaggio un po’ freddo, ma cosa si può chiedere di più nel periodo natalizio? La parata gelata catturerà i cuori dei bambini e farà immergere i genitori in un mondo magico.

Espanol :

Por Pépites productions Un desfile mágico que te lleva en un paseo ligeramente helado, pero ¿qué más se puede pedir en Navidad? El desfile helado cautivará los corazones de sus hijos y sumergirá a sus padres en un mundo mágico.

L’événement Déambulation La Parade Givrée Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence