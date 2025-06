Déambulation La Parade Solid’ par la Cie Le Plateau Ivre – Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont 28 juin 2025 15:00

Déambulation La Parade Solid’ par la Cie Le Plateau Ivre Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Déambulation par la Cie Le Plateau Ivre « La Parade Solid’ Solitude et solidarité Coups de Gueule et cris d’amour ». Durée d’environ 40 min. Tout public. Gratuit et participatif.Tout public

Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval

Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 75 96 40 78 contact@leplateauivre.com

English :

Strolling performance by Cie Le Plateau Ivre « La Parade Solid’ Solitude et solidarité Coups de Gueule et cris d’amour ». Duration approx. 40 min. All audiences. Free and participatory.

German :

Spaziergang der Cie Le Plateau Ivre « La Parade Solid’ Solitude et solidarité Coups de Gueule et cris d’amour ». Dauer ca. 40 min. Für alle Altersgruppen. Kostenlos und zum Mitmachen.

Italiano :

Spettacolo itinerante della Cie Le Plateau Ivre « La Parade Solid’ Solitude et solidarité Coups de Gueule et cris d’amour ». Durata circa 40 minuti. Per tutti i pubblici. Gratuito e partecipativo.

Espanol :

Espectáculo itinerante de la Cie Le Plateau Ivre « La Parade Solid’ Solitude et solidarité Coups de Gueule et cris d’amour ». Duración aprox. 40 min. Todos los públicos. Gratuito y participativo.

